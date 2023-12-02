У Німеччині підготували другу групу українців для роботи з Patriot

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Відповідну заяву 1 грудня зробив командувач багатонаціонального тренувального командування генерал-лейтенант Андреас Марлов.

Навчання пройшли 70 українських солдатів і офіцерів. Курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів на одній з баз військово-повітряних сил у Німеччині.

За словами Марлова, досягнуто такого рівня компетенції персоналу, який дозволить українцям самостійно працювати з цим комплексом ППО і виконувати бойові завдання.

Як зазначає видання, у навчаннях брали участь досвідчені українські офіцери, за плечима яких роки служби в силах протиповітряної оборони. Багато хто з військових мав досвід роботи з радянськими системами С-300.

Patriot для України

Нагадаємо, що перший комплекс Patriot Україна отримала від Німеччини у квітні 2023 року. Передача ЗРК відбулася після навчання українських операторів, які стартували на початку лютого.

У листопаді стало відомо, що Україні скоро отримає ще один зенітно-рекетний комплекс Patriot від Німеччини. Наразі на бойовому чергуванні є два дивізіони цієї системи ППО.

Додамо, що Patriot здатний збивати балістику та російські аеробалістичні ракети "Кинджал". Також Повітряні сили повідомили, що ЗРК Patriot був використаний для знищення російської авіації в небі над Брянською областю РФ 13 травня 2023 року.