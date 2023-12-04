Чи отримала Україна третю батарею Patriot: що кажуть у Повітряних силах
Нещодавно Німеччина анонсувала передачу Україні третьої батареї Patriot. Чи отримали вже наші Повітряні сили цю систему ППО, наразі не оголошується.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
Він нагадав, що зараз українські військові проходять навчання на Patriot у Німеччині.
"Німеччина заявила, що буде надавати нам третю систему. Проте коли це станеться чи вже сталось, Повітряні сили не оголошують, щоб не давати ворогу зайвої інформації", - зазначив Ігнат.
Patriot для України
Нагадаємо, що перший комплекс Patriot Україна отримала від Німеччини у квітні 2023 року. Передача ЗРК відбулася після навчання українських операторів, які стартували на початку лютого.
У листопаді стало відомо, що Україні скоро отримає ще один зенітно-рекетний комплекс Patriot від Німеччини. Наразі на бойовому чергуванні є два дивізіони цієї системи ППО.
Додамо, що Patriot здатний збивати балістику та російські аеробалістичні ракети "Кинджал". Також Повітряні сили повідомили, що ЗРК Patriot був використаний для знищення російської авіації в небі над Брянською областю РФ 13 травня 2023 року.
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