Шольц призвал пустить международные организации под Киев для документации преступлений РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шольца в Twitter .

"Страшные и ужасающие кадры поступают к нам из Украины. Расстреляли мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, в Буче, которая еще несколько дней назад контролировалась российскими военными", - написал он.

Канцлер Германии подчеркнул, что преступления российских военных должны неустанно расследоваться.

"Я требую, чтобы международным организациям был предоставлен доступ в эти районы для независимого документирования зверств. Мы должны неустанно расследовать преступления российских военных и привлечь виновных к ответственности", - заявил Шольц.