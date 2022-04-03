Шольц закликав пустити міжнародні організації під Київ для документації злочинів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шольца в Twitter .

"Страшні і жахливі кадри надходять до нас з України. Розстріляли мирних жителів, включаючи жінок, дітей і людей похилого віку, в Бучі, яка ще кілька днів тому контролювалася російськими військовими", - написав він.

Канцлер Німеччини підкреслив, що злочини російських військових повинні невпинно розслідуватися.

"Я вимагаю, щоб міжнародним організаціям було надано доступ до цих районів для незалежного документування звірств. Ми повинні невпинно розслідувати злочини російських військових і притягнути винних до відповідальності", - заявив Шольц.