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Шольц закликав пустити міжнародні організації під Київ для документації злочинів РФ

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Берлін, Неділя 03 квітня 2022 17:50
Шольц закликав пустити міжнародні організації під Київ для документації злочинів РФ Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зажадав надати міжнародним організаціям доступ до звільнених районів Київської області, щоб задокументувати військові злочини Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шольца в Twitter.

"Страшні і жахливі кадри надходять до нас з України. Розстріляли мирних жителів, включаючи жінок, дітей і людей похилого віку, в Бучі, яка ще кілька днів тому контролювалася російськими військовими", - написав він.

Канцлер Німеччини підкреслив, що злочини російських військових повинні невпинно розслідуватися.

"Я вимагаю, щоб міжнародним організаціям було надано доступ до цих районів для незалежного документування звірств. Ми повинні невпинно розслідувати злочини російських військових і притягнути винних до відповідальності", - заявив Шольц.

Зазначимо, 2 квітня спецназ Національної поліції України почав зачистку звільненої від російських окупантів Бучі.

Раніше Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, серед яких Підлітки.

Крім того, президент Володимир Зеленський звернувся до матерів російських військових, які воюють в Україні.

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