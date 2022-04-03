Зеленский обратился к матерям российских военных: посмотрите, каких ублюдков вырастили

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство мирного населения в Буче и обратился к матерям российских военнослужащих, которые воюют в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского в Telegram .

"Советую посмотреть (фотографии из Бучи, - ред.) матерям русских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи", - написал он.

При этом он добавил, что 14 лет назад можно было бы предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину.

"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла", - написал он.

Отметим, в декларации саммита НАТО от 3 апреля 2008 года говорится, что Североатлантический альянс "приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии к членству в НАТО".

"Сегодня мы пришли к соглашению о том, что эти страны станут членами НАТО. Оба государства внесли ценный вклад в операции Североатлантического союза. Мы приветствуем демократические реформы в Украине", - говорится в декларации.