Зеленский обратился к матерям российских военных: посмотрите, каких ублюдков вырастили
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство мирного населения в Буче и обратился к матерям российских военнослужащих, которые воюют в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского в Telegram.
"Советую посмотреть (фотографии из Бучи, - ред.) матерям русских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи", - написал он.
При этом он добавил, что 14 лет назад можно было бы предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину.
"Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла", - написал он.
Отметим, в декларации саммита НАТО от 3 апреля 2008 года говорится, что Североатлантический альянс "приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии к членству в НАТО".
"Сегодня мы пришли к соглашению о том, что эти страны станут членами НАТО. Оба государства внесли ценный вклад в операции Североатлантического союза. Мы приветствуем демократические реформы в Украине", - говорится в декларации.
Отметим, 2 апреля спецназ Национальной полиции Украины начал зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи.
Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, среди которых подростки.
Война России против Украины длится тридцать девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.