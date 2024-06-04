Шольц: удари по Росії німецькою зброєю не призведуть до ескалації

Застосування Україною німецької зброї для ураження російської території не призведе до ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца, якого цитує DW.

"Як сказав президент Сполучених Штатів Америки (Джо Байден, голова Білого дому, - ред.) - йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", - заявив канцлер.

За словами Шольца, рішення щодо зняття обмежень на застосування німецької зброї було ретельно продумано у співпраці з "друзями і союзниками" Берліну. Ба більше, канцлер запевнив у тому, що ніколи не дозволив би тиск в його бік з вимогою щодо ухвалення "неправильного рішення".

Зняття обмеження на застосування західної зброї

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації союзники України активно допомагають Києву не лише фінансово чи гуманітарно, але й військовим озброєнням. Останнє надавалось за умови того, що зброю не застосовуватимуть для ураження російських цілей на території країни-терориста.

Після того, як Росія розпочала наступ на початку травня у Харківській області, а також посилення масованих ударів по території країни, більшість партнерів почали переглядати свою позицію.

Детальніше про те, хто надав дозвіл використовувати їх зброю проти території країни-терориста - в матеріалі РБК-Україна.