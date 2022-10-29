Шольц планує відвідати Китай та обговорити війну в Україні: подробиці

Канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить візит до Китаю, де планується обговорити російське вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву служба преси та інформації федерального уряду ФРН.
"4 листопада 2022 року канцлер Шольц спочатку зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном у Пекіні. Потім канцлер проведе переговори з прем'єр-міністром Лі Кецяном", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, переговори будуть присвячені двостороннім відносинам, міжнародним питанням, таким як боротьба зі зміною клімату, загарбницька війна Росії в Україні та ситуація в регіоні Східної Азії. Шольца супроводжуватиме бізнес-делегація.
Нагадаємо, що Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони IRIS-T.
Також Шольц назвав ще одну причину для відмови у поставці танків до України.
Раніше Шольц знову заявив про неприпустимість зіткнення НАТО та РФ.
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