Шольц знову заявив про неприпустимість зіткнення НАТО та РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не можна допустити необережних кроків, які призведуть до прямого зіткнення НАТО та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Шольца в інтерв'ю Welt .

На питання, чи боїться німецький канцлер, що війна Росії проти України переросте у світову війну, Шольц відповів: " Я цього не припускаю. Але, принаймні, ви не повинні забувати про небезпеку. У такій небезпечній ситуації заборонено будь-який необережний крок. Між Росією та НАТО не має бути прямого конфлікту".

Водночас Шольц заявив про те, що Німеччина залишається одним із найрішучіших прихильників України та продовжить її підтримку.