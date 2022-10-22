Шольц знову заявив про неприпустимість зіткнення НАТО та РФ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не можна допустити необережних кроків, які призведуть до прямого зіткнення НАТО та Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Шольца в інтерв'ю Welt.
На питання, чи боїться німецький канцлер, що війна Росії проти України переросте у світову війну, Шольц відповів: "Я цього не припускаю. Але, принаймні, ви не повинні забувати про небезпеку. У такій небезпечній ситуації заборонено будь-який необережний крок. Між Росією та НАТО не має бути прямого конфлікту".
Водночас Шольц заявив про те, що Німеччина залишається одним із найрішучіших прихильників України та продовжить її підтримку.
"Після США Німеччина є одним із найрішучіших прихильників України. Фінансово, гуманітарно, а також озброєнням. Німеччина постачає дуже важливу в цій війні зброю - артилерію та ППО. Буквально кілька днів тому ми передали Iris-Т, найсучаснішу систему ППО у світі, якої немає навіть у нашого Бундесверу", - заявив канцлер ФРН.
Нагадаємо, раніше в Росії знову пригрозили наближенням прямого зіткнення з НАТО через постачання Сполученими Штатами Україні озброєння та військової техніки.
Як відомо, у РФ неодноразово загрожували застосуванням ядерної зброї. У відповідь на це низка країн - членів Північноатлантичного альянсу попередили президента РФ Володимира Путіна про "серйозні наслідки", якщо він піде на такий крок.
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