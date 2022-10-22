Шольц назвав ще одну причину для відмови у поставці танків до України

Німеччина не постачає до України танки західного зразка, зокрема тому, що влада враховує думку громадян, які не згодні з політикою санкцій та поставками зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю німецького канцлера Олафа Шольці для Welt .

За його словами, Німеччина круговими поставками досягла того, що Чехія, Словенія, Словаччина та Греція вже поставили Україні понад 100 радянських танків. Українська сторона може їх використати одразу, оскільки має для них необхідні запчастини та боєприпаси.

"Але факт залишається фактом: питання про те, яку зброю ми постачаємо, ґрунтується на дуже чіткому принципі - не діяти поодинці... Моє враження від розмов з громадянами: від 20 до 30% не погоджуються ані з політикою санкцій, ані з постачанням зброї. Серед них виборці практично всіх політичних напрямів - ХДС/ХСС, ВДП, "зелених", а також СДПН. Я сперечаюся з тими, хто сумнівається, і пояснюю причини наших рішень", - зазначив Шольц.

Він додав, що багато німців вважають зважений курс уряду правильним.

"Тож думка дуже широка, ми не повинні забувати це, якщо ми хочемо триматися разом як суспільство", - додав канцлер.