Шольц планирует посетить Китай и обсудить войну в Украине: подробности

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Китай, где планируется обсудить российское вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление служба печати и информации федерального правительства ФРГ.
"4 ноября 2022 года канцлер Шольц сначала встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине. Затем канцлер проведет переговоры с премьер-министром Ли Кецяном", - говорится в сообщении.
Переговоры будут посвящены двусторонним отношениям, международным вопросам, таким как борьба с изменением климата, захватническая война России в Украине и ситуация в регионе Восточной Азии. Шольца будет сопровождать бизнес-делегация.
Напомним, что Германия в ближайшее время передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны IRIS-T.
Также Шольц назвал еще одну причину отказа в поставке танков в Украину.
Ранее Шольц снова заявил о недопустимости столкновения НАТО и РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.