RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц планирует посетить Китай и обсудить войну в Украине: подробности

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Китай, где планируется обсудить российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление служба печати и информации федерального правительства ФРГ.

"4 ноября 2022 года канцлер Шольц сначала встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине. Затем канцлер проведет переговоры с премьер-министром Ли Кецяном", - говорится в сообщении.

Переговоры будут посвящены двусторонним отношениям, международным вопросам, таким как борьба с изменением климата, захватническая война России в Украине и ситуация в регионе Восточной Азии. Шольца будет сопровождать бизнес-делегация.

Напомним, что Германия в ближайшее время передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Также Шольц назвал еще одну причину отказа в поставке танков в Украину.

Ранее Шольц снова заявил о недопустимости столкновения НАТО и РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайВойна в Украине