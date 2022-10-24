Україна найближчим часом отримає ще три системи ППО Iris-T, - Шольц

Фото: Україна найближчим часом отримає ще три системи ППО Iris-T (Getty Images)

Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони Iris-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца під час 5-го німецько-українського економічного форуму.