Україна найближчим часом отримає ще три системи ППО Iris-T, - Шольц
Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони Iris-T.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца під час 5-го німецько-українського економічного форуму.
Глава німецького уряду зазначив, що Берлін уже передав Києву сучасну систему ППО Iris-T.
"Ще три такі системи будуть доставлені найближчим часом", - заявив він, додавши, що "разом з нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну доти, доки це необхідно".
Також Шольц наголосив, що Німеччина твердо стоїть на боці українців і підтримуватиме з політичної, фінансової, гуманітарної та економічної точок зору.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецьку систему ППО IRIS-T було розміщено на південному напрямку.
У світлі масованих російських ударів президент Володимир Зеленський говорив, що ця система добре себе показала.
При цьому прем'єр України Денис Шмигаль наголошував, що німецька система протиповітряної оборони вже врятувала багато життів у Київській області.
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