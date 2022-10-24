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Україна найближчим часом отримає ще три системи ППО Iris-T, - Шольц

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Берлін, Понеділок 24 жовтня 2022 14:37
Україна найближчим часом отримає ще три системи ППО Iris-T, - Шольц Фото: Україна найближчим часом отримає ще три системи ППО Iris-T (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони Iris-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца під час 5-го німецько-українського економічного форуму.

Глава німецького уряду зазначив, що Берлін уже передав Києву сучасну систему ППО Iris-T.

"Ще три такі системи будуть доставлені найближчим часом", - заявив він, додавши, що "разом з нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну доти, доки це необхідно".

Також Шольц наголосив, що Німеччина твердо стоїть на боці українців і підтримуватиме з політичної, фінансової, гуманітарної та економічної точок зору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецьку систему ППО IRIS-T було розміщено на південному напрямку.

У світлі масованих російських ударів президент Володимир Зеленський говорив, що ця система добре себе показала.

При цьому прем'єр України Денис Шмигаль наголошував, що німецька система протиповітряної оборони вже врятувала багато життів у Київській області.

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