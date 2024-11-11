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Шольц планує незабаром відновити переговори з Путіним

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Канцлер Олаф Шольц планує відновити перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. Востаннє вони говорили у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шольца в інтерв'ю ARD Mediathek.

За словами Шольца, він планує переговорити з диктатором "в потрібний час". 

"Але я відповідальний політик, я не робитиму цього наодинці", - заявив він й додав, що діалог з Путіним вимагатиме багатьох контактів і переговорів з багатьма іншими людьми.

Також він зауважив, що питання переговорів з Путіним також необхідно обговорити з Україною

Відповідаючи на питання, коли перемовини між ним й диктатором відбудуться, канцлер відповів: "Незабаром". 

Переговори з Путіним 

Останній телефонний контакт між канцлером Німеччини  та диктатором Росії, як й згадувалось вище, відбувся ще у грудні 2022 року. Інші західні лідери також давно не мали прямих переговорів із Путіним: Джо Байден й Еммануель Макрон востаннє спілкувалися з ними по телефону протягом того ж року.

Як повідомлялося, представник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт зазначав, що Шольц готовий відновити контакт, якщо вважатиме, що це може дати конкретні результати. Водночас в кінці 2023 року Шольц стверджував, що переговори можливі лише за умови повного виведення російських військ з території України.

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Війна в УкраїніРосійська ФедераціяВолодимир ПутінОлаф Шольц