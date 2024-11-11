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Шольц планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Путиным

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Канцлер Олаф Шольц планирует возобновить переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Последний раз они говорили в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шольца в интервью ARD Mediathek.

По словам Шольца, он планирует переговорить с диктатором "в нужное время". 

"Но я ответственный политик, я не буду делать этого в одиночку", - заявил он и добавил, что диалог с Путиным потребует многих контактов и переговоров со многими другими людьми.

Также он отметил, что вопрос переговоров с Путиным также необходимо обсудить с Украиной

Отвечая на вопрос, когда переговоры между ним и диктатором состоятся, канцлер ответил: "Скоро". 

Переговоры с Путиным

Последний телефонный контакт между канцлером Германии и диктатором России, как и упоминалось выше, состоялся еще в декабре 2022 года. Другие западные лидеры также давно не имели прямых переговоров с Путиным: Джо Байден и Эммануэль Макрон последний раз общались с ними по телефону в течение того же года.

Как сообщалось, представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт отмечал, что Шольц готов возобновить контакт, если посчитает, что это может дать конкретные результаты. В то же время в конце 2023 года Шольц утверждал, что переговоры возможны только при условии полного вывода российских войск с территории Украины.

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Война в УкраинеРоссийская ФедерацияВладимир ПутинОлаф Шольц