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Шольц отказался отвечать послу Украины на слова об "обиженной колбасе"

Новина українською →
Белін, Воскресенье 15 мая 2022 14:09
Шольц отказался отвечать послу Украины на слова об "обиженной колбасе" Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Канцлер Германии Олаф Шольц не захотел отвечать послу Украины в Германии Андрею Мельнику на слова в его адрес. Последний недавно назвал немецкого лидера "обиженной ливерной колбасой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью T-online.

"Я рад оставить это (реакцию, - ред.) на ваше усмотрение. Украина находится в состоянии войны в течение нескольких недель. Вам не нужно придавать повышенного значения каждому слову. Важно, чтобы мы сосредоточились на главном - мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим, чтобы Россия заставила замолчать свое оружие и вывела свои войска из Украины", - отметил Шольц.

Что произошло

Напомним, недавно посол Украины в Германии Андрей Мельник резко раскритиковал канцлера ФРГ за косвенный отказ ехать в Киев и назвал его "обиженной ливерной колбасой", поскольку тот отказался от визита пока этого не сделает лично немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Позже сообщалось, после этого случая немецкий мясник Вальтер Адам из городка Герксгайм отправил послу Украины подарочный пакет с печеночной колбасой.

В то же время сам Андрей Мельник отказался от извинений за свои противоречивые заявления в адрес канцлера Шольца, заявив, речь идет "не об извинениях, а о правильной политике в наши дни".

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Мельник Германия Олаф Шольц
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