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Шольц відмовився відповідати послу України на слова про "ображену ковбасу"

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Белін, Неділя 15 травня 2022 14:09
Шольц відмовився відповідати послу України на слова про "ображену ковбасу" Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не захотів відповідати послу України в Німеччині Андрію Мельнику на слова в його адресу. Останній нещодавно назвав німецького лідера "ображеною ліверною ковбасою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю T-online.

"Я радий залишити це (реакцію, - ред.) на ваш розсуд. Україна перебуває в стані війни протягом кількох тижнів. Вам не потрібно надавати підвищеного значення кожному слову. Важливо, щоб ми зосередилися на головному - ми хочемо допомогти Україні захистити себе. І разом із нашими союзниками ми хочемо, щоб Росія змусила замовкнути свою зброю та вивела свої війська з України", - зазначив Шольц.

Що сталося

Нагадаємо, нещодавно посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував канцлера ФРН за непряму відмову їхати до Києва та назвав його "ображеною ліверною ковбасою", бо той відмовився від візиту поки цього не зробить особисто німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Пізніше повідомлялося, після цього випадку німецький м’ясник Вальтер Адам з містечка Герксгайм відправив послу України подарунковий пакет з печінковою ковбасою.

Натомість сам Андрій Мельник відмовився від вибачень за свої суперечливі заяви на канцлера Шольца, заявивши, мова йде "не про вибачення, а про правильну політику в наші дні".

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Мельник Германия Олаф Шольц
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