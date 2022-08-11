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Шольц назвал "войной Путина" вторжение в Украину. Кулеба резко ответил

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 18:59
Шольц назвал "войной Путина" вторжение в Украину. Кулеба резко ответил Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал события в Украине "войной Путина". Однако население России в основном поддерживает войну и радуется каждому ракетному удару.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Шольц назвал вторжение России в Украину - "войной Путина"

По словам Шольца, он выступает против запрета россиянам въезжать в цивилизованные страны ЕС, поскольку события в Украине, являются "войной Путина", а не обычных граждан России.

По мнению канцлера, карательные меры против россиян лишь ослабят санкции против людей из центра принятия решений в Москве.

Реакция главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы

"Это война России, а не только Путина. Не Путин, а настоящие российские солдаты приходят из России, чтобы убивать, пытать и уничтожать. Россияне в основном поддерживают войну, радуются ракетным ударам по украинским городам и убийствам украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией", - пишет Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Шольц выступил против идеи всеобщего запрета на въезд россиян в ЕС, поскольку события в Украине, являются якобы "войной Путина".

Между тем Эстония запретила въезд в страну гражданам России с действующими шенгенскими визами.

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