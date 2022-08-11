Шольц назвал "войной Путина" вторжение в Украину. Кулеба резко ответил

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал события в Украине "войной Путина". Однако население России в основном поддерживает войну и радуется каждому ракетному удару.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаун т министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Шольц назвал вторжение России в Украину - "войной Путина"

По словам Шольца, он выступает против запрета россиянам въезжать в цивилизованные страны ЕС, поскольку события в Украине, являются "войной Путина", а не обычных граждан России.

По мнению канцлера, карательные меры против россиян лишь ослабят санкции против людей из центра принятия решений в Москве.

Реакция главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы

"Это война России, а не только Путина. Не Путин, а настоящие российские солдаты приходят из России, чтобы убивать, пытать и уничтожать. Россияне в основном поддерживают войну, радуются ракетным ударам по украинским городам и убийствам украинцев. Пусть тогда российские туристы наслаждаются Россией", - пишет Кулеба.