Глава МИД Германии прибыла в Украину. По приезду посетила Бучу
Во вторник, 10 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Украину с рабочим визитом. Она уже успела посетить Бучу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
В начале своего визита Бербок ознакомилась с ситуацией в Буче, где после вывода российских войск было найдено более 400 тел.
Министра сопровождала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Позже у немецкого политика запланирована встреча с ее коллегой Дмитрием Кулебой.
Бербок стала первым членом правительства Германии, отправившимся в Киев с начала войны России против Украины.
Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Буче (Getty Images)
Напомним, ранее в Киев прибыла глава немецкого Бундестага Бербель Бас. Она приняла участие в мероприятиях, которые посвящены окончанию Второй мировой войны в Европе.
Также премьер Канады Джастин Трюдо посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень, где встретился с мэром города. Это первый визит Трюдо в Украину с начала войны.