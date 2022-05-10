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Глава МИД Германии прибыла в Украину. По приезду посетила Бучу

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Киев, Вторник 10 мая 2022 12:42
Глава МИД Германии прибыла в Украину. По приезду посетила Бучу Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 10 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Украину с рабочим визитом. Она уже успела посетить Бучу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

В начале своего визита Бербок ознакомилась с ситуацией в Буче, где после вывода российских войск было найдено более 400 тел.

Министра сопровождала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Позже у немецкого политика запланирована встреча с ее коллегой Дмитрием Кулебой.

Бербок стала первым членом правительства Германии, отправившимся в Киев с начала войны России против Украины.

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Буче (Getty Images)

Напомним, ранее в Киев прибыла глава немецкого Бундестага Бербель Бас. Она приняла участие в мероприятиях, которые посвящены окончанию Второй мировой войны в Европе.

Также премьер Канады Джастин Трюдо посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень, где встретился с мэром города. Это первый визит Трюдо в Украину с начала войны.

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