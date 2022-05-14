Шольц назвав умову візиту в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав умови свого візиту до України. За його словами, їхати до Києва потрібно тоді, коли є речі, які важливо обговорити на місці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю канцлера для видання T-online .

Шольц привітав "роз'яснювальну бесіду" між президентами України й Німеччини Володимиром Зеленський й Франк-Вальтерером Штайнмаєром. Також він відзначив приїзд голови Бундестагу Бербель Бас й голови німецького МЗС Анналени Бербок.

Відповідаючи на питання, чому він досі не завітав до України, Шольц відзначив, що приїде до Києва, коли це буде необхідним.

" Політично відповідальна людина має їхати до Києва насамперед тоді, коли є конкретні речі, які необхідно обговорити на місці. Наша підтримка України залишається сильною у будь-якому разі", - заявив канцлер.