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Шольц назвал сроки введения нефтяного эмбарго против РФ

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Понедельник 30 мая 2022 17:49
Шольц назвал сроки введения нефтяного эмбарго против РФ Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Германии считают, что страны Евросоюза достигнут консенсуса по нефтяному эмбарго против России. Это вероятнее всего произойдет на следующем саммите ЕС.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Более вероятно, что соглашение (по шестому пакету санкций - ред.) будет достигнуто на следующем саммите в июне", - заявил глава немецкого правительства.

Также он отметил, что консенсус по нефтяному эмбарго, главному спорному пункту в шестом пакете санкций ЕС, будет достигнута в любом случае.

Стоит заметить, что саммит ЕС пройдет 25-26 июня. На нем планируют рассмотреть предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Напомним, ранее стало известно, что послы стран Европейского союза сегодня, 29 мая 2022 года, не достигли согласия по шестому пакету санкций против России.

Также мы писали, что, по мнению премьер-министра Эстонии Каи Каллас, страны-члены ЕС, вероятно, не достигнут полного соглашения по новым санкциям против России. В частности, по нефтяному эмбарго.

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Евросоюз Российская Федерация Германия Саммит ЕС Санкции против России Олаф Шольц
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