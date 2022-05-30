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Шольц назвав терміни запровадження нафтового ембарго проти РФ

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Понеділок 30 травня 2022 17:49
Шольц назвав терміни запровадження нафтового ембарго проти РФ Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині вважають, що країни Євросоюзу досягнуть консенсусу щодо нафтового ембарго проти Росії. Це відбудеться на наступному саміті ЄС.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Більш вірогідно, що угода (по шостому пакету санкцій - ред.) буде досягнута на наступному саміті в червні", - заявив глава німецького уряду.

Також він зазначив, що консенсусу щодо нафтового ембарго, головного спірного пункту в шостому пакеті санкцій ЄС, буде досягнуто у будь-якому випадку.

Варто зауважити, що саміт ЄС відбудеться 25-26 червня. На ньому планують розглянути надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що посли країн Європейського союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.

Також ми писали, що, на думку прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, країни-члени ЄС, ймовірно, не досягнуть повної угоди щодо нових санкцій проти Росії. Зокрема, щодо нафтового ембарго.

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Евросоюз Російська Федерація Германия Саміт ЄС Санкції проти Росії Олаф Шольц
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