Санкции против России: послы ЕС сегодня не достигли согласия по шестому пакету

Послы стран Европейского союза сегодня, 29 мая 2022 года, не достигли согласия по шестому пакету санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода".

"Сегодня среди послов ЕС нет согласия по шестому пакету санкций в отношении России. Они снова встретятся завтра утром", - отметил он.

Обновлено от 20:20

Журналист уточнил, что шестой пакет не могут согласовать не только из-за нефтяного эмбарго, поскольку Венгрия просит дополнительные исключения.

"Но есть и те, кто не согласен с предложением о запрете гражданам России покупать недвижимость в ЕС", - добавил Йозвяк.