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Соглашение по эмбарго на нефть из РФ сегодня не будет достигнуто, - премьер Эстонии

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Таллин, Понедельник 30 мая 2022 15:30
Соглашение по эмбарго на нефть из РФ сегодня не будет достигнуто, - премьер Эстонии Фото: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Страны-члены ЕС, вероятно, не достигнут полного соглашения по новым санкциям против России. В частности, по нефтяному эмбарго.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я не думаю, что мы достигнем соглашения сегодня", - заявила она, добавив, что более вероятно, что соглашение будет достигнуто на следующем саммите ЕС в июне.

Дипломаты ЕС пытаются заключить соглашение до начала двухдневного саммита лидеров ЕС, который начнется сегодня днем. Отправной точкой для переговоров стало предложение Еврокомиссии от 4 мая о шестом и самом жестком раунде санкций ЕС против России.

Предложение включает запрет на импорт всей российской нефти - морской и трубопроводной, сырой нефти и продуктов нефтепереработки.

Отметим, в шестой пакет санкций против России должно войти частичное эмбарго на поставки нефти. Предполагалось, что страны Евросоюза согласуют его, чтобы на саммите лидеров 30-31 мая ограничение на нефть было утверждено.

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