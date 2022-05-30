Соглашение по эмбарго на нефть из РФ сегодня не будет достигнуто, - премьер Эстонии

Страны-члены ЕС, вероятно, не достигнут полного соглашения по новым санкциям против России. В частности, по нефтяному эмбарго.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Я не думаю, что мы достигнем соглашения сегодня", - заявила она, добавив, что более вероятно, что соглашение будет достигнуто на следующем саммите ЕС в июне.

Дипломаты ЕС пытаются заключить соглашение до начала двухдневного саммита лидеров ЕС, который начнется сегодня днем. Отправной точкой для переговоров стало предложение Еврокомиссии от 4 мая о шестом и самом жестком раунде санкций ЕС против России.

Предложение включает запрет на импорт всей российской нефти - морской и трубопроводной, сырой нефти и продуктов нефтепереработки.