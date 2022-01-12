Шольц назвал скопление войск РФ возле границ Украины угрозой безопасности в Европе
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что скопление российских войск вблизи границ Украины является серьезной угрозой безопасности в Европе. При этом он подчеркнул, что это вызывает огромное беспокойство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию часа вопросов и ответов в Бундестаге.
Он также добавил, что Германия вместе с ЕС, НАТО и американскими партнерами заботится о том, чтобы использовались все диалоговые форматы для восстановления безопасности в Европе.
Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию у границ Украины, чтобы оправдать возможное вторжение.
Также стало известно, что на фоне угрозы вторжения администрация президента США Джо Байдена готова предоставить Украине ракеты класса Stinger.