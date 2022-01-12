ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шольц назвал скопление войск РФ возле границ Украины угрозой безопасности в Европе

Новина українською →
Среда 12 января 2022 18:33
Шольц назвал скопление войск РФ возле границ Украины угрозой безопасности в Европе Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что скопление российских войск вблизи границ Украины является серьезной угрозой безопасности в Европе. При этом он подчеркнул, что это вызывает огромное беспокойство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию часа вопросов и ответов в Бундестаге.

Он также добавил, что Германия вместе с ЕС, НАТО и американскими партнерами заботится о том, чтобы использовались все диалоговые форматы для восстановления безопасности в Европе.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию у границ Украины, чтобы оправдать возможное вторжение.

Также стало известно, что на фоне угрозы вторжения администрация президента США Джо Байдена готова предоставить Украине ракеты класса Stinger.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Германия Олаф Шольц
NEWS
От хлеба до бензина: цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно
От хлеба до бензина: цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно
DAILY
Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID