Шольц назвал скопление войск РФ возле границ Украины угрозой безопасности в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что скопление российских войск вблизи границ Украины является серьезной угрозой безопасности в Европе. При этом он подчеркнул, что это вызывает огромное беспокойство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию часа вопросов и ответов в Бундестаге.

Он также добавил, что Германия вместе с ЕС, НАТО и американскими партнерами заботится о том, чтобы использовались все диалоговые форматы для восстановления безопасности в Европе.