Шольц назвав скупчення військ РФ біля кордонів України загрозою безпеці в Європі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що скупчення російських військ поблизу кордонів України є серйозною загрозою безпеці в Європі. При цьому він підкреслив, що це викликає величезне занепокоєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляція години запитань і відповідей у Бундестазі.
Він також додав, що Німеччина разом з ЄС, НАТО і американськими партнерами піклується про те, щоб використовувалися всі діалогові формати для відновлення безпеки в Європі.
Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб виправдати можливе вторгнення.
Також стало відомо, що на тлі загрози вторгнення адміністрація президента США Джо Байдена готова надати Україні ракети класу Stinger.