ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шольц назвав скупчення військ РФ біля кордонів України загрозою безпеці в Європі

Новость на русском →
Середа 12 січня 2022 18:33
Шольц назвав скупчення військ РФ біля кордонів України загрозою безпеці в Європі Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що скупчення російських військ поблизу кордонів України є серйозною загрозою безпеці в Європі. При цьому він підкреслив, що це викликає величезне занепокоєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляція години запитань і відповідей у Бундестазі.

Він також додав, що Німеччина разом з ЄС, НАТО і американськими партнерами піклується про те, щоб використовувалися всі діалогові формати для відновлення безпеки в Європі.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб виправдати можливе вторгнення.

Також стало відомо, що на тлі загрози вторгнення адміністрація президента США Джо Байдена готова надати Україні ракети класу Stinger.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Германия Олаф Шольц
NEWS
Від хлібу до бензину: ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно
Від хлібу до бензину: ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно
DAILY
Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID