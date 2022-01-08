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Администрация Байдена готова предоставить Украине ракеты класса Stinger, - NBC

Новина українською →
Суббота 08 января 2022 04:03
Администрация Байдена готова предоставить Украине ракеты класса Stinger, - NBC Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

США работают с другими членами альянса НАТО над организацией доставки переносных зенитных ракет Stinger. Эти ракеты ранее запросило украинское правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал NBC.

Бывшие сотрудники службы национальной безопасности и высокопоставленные военные офицеры в своем письме президенту Байдену призвали Белый дом к дополнительным шагам, чтобы предотвратить новое вторжение России, вместо того, чтобы ждать, пока оно начнется.

Они попросили предоставить больше оружия Украине уже сейчас, направив Киеву ракеты Stinger и начав дополнительные поставки противотанковых ракет Javelin с радарами для отслеживания артиллерийского огня.

"Мы считаем, что Соединенным Штатам следует в тесной кооперации со своими союзниками по НАТО и с Украиной предпринять немедленные шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля о цене вторжения для России, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Украины считают, что ракеты класса "земля-воздух" Stinger помогут ее военным защитить страну от низколетящих российских вертолетов и беспилотников.

Ранее мы писали, что США уже подготовили новый пакет военной помощи Украине.

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