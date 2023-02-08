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Шольц летить до Парижа для зустрічі із Зеленським та Макроном, - ЗМІ

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц, президенти Франції та України Еммануель Макрон та Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 8 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц прилетить до французької столиці Парижа. Він зустрінеться з президентами України та Франції Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Джерела видання у Берліні повідомили, що ввечері Шольц вилетить до Парижа для зустрічі із Зеленським та Макроном.

Видання зазначає, що Зеленський не планує відвідувати Берлін під час своєї поїздки.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Великій Британії, де він уже зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком і виступив перед парламентом Сполученого Королівства.

Усі подробиці другої закордонної поїздки президента з початку повномасштабної війни - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, французькі ЗМІ повідомляють, що Зеленський після свого візиту до Лондона прилетить до Парижа, де він проведе зустріч із Макроном.

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Олаф ШольцФранціяЕммануель МакронВолодимир Зеленський