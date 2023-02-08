Шольц летит в Париж для встречи с Зеленским и Макроном, - СМИ

Источники издания в Берлине сообщили, что вечером Шольц вылетит в Париж для встречи с Зеленским и Макроном.

Издание отмечает, что Зеленский не планирует посещать Берлин во время своей сегодняшней поездки.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании, где он уже встретился с премьером Риши Сунаком и выступил перед парламентом Соединенного Королевства.

Все подробности второй зарубежной поездки президента с начала полномасштабной войны - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, французские СМИ сообщают, что Зеленский после своего визита в Лондон прилетит в Париж, где он проведет встречу с Макроном.

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