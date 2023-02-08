Після Британії Зеленський може відвідати Францію, - BFMTV

Президент України Володимир Зеленський після візиту у Британії може направитися до Франції. У Парижі глава держави зустрінеться з французьким лідером Емануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французький телеканал BFMTV.

"Після візиту до Лондона, президента України Володимира Зеленського очікують у Парижі вже цієї середи ввечері", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що офіційних коментарів з Офісу українського президента щодо візиту Володимира Зеленського в Париж не надходило.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває із візитом у Великобританії, де він вже зустрівся із прем'єром Ріші Сунаком та виступив перед парламентом країни-партнера.

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