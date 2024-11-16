Шольц кілька місяців тому радився з Зеленським щодо розмови з Путіним, - Кулеба

"Кілька місяців тому канцлер Шольц запитав президента Зеленського, чи буде доречним дзвінок Путіну. Зеленський виступив проти цієї ідеї, і Шольц утримався", - повідомив Кулеба.

Проте, як він зауважив, після виборів у США Шольц вирішив, що час настав, і таки зателефонував російському диктатору.

"Зеленський публічно, але м'яко розкритикував його за це", - додав колишній міністр.

Кулеба також підкреслив, що в результаті даного дзвінка Шольц суттєвого не покращив свій імідж серед німецьких виборців, які симпатизують Росії. Проте Путін завдяки таким діям німецького канцлера, за словами, Кулеби, "вирвався" з європейської ізоляції.

"Довіра між Зеленським і Шольцем була напруженою. Не забувайте, що Німеччина є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США. Репутація Німеччини серед українців, яку вона з таким трудом здобула, зазнала значного удару", - підсумував ексміністр.

Водночас він зазначив, що Путін таки зміг продемонструвати світові, що його стратегія працює.

"Захід врешті-решт схилить голову під прикриттям закликів до нього припинити війну, чого він не збирається робити", - додав Кулеба.