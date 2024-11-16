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Шольц кілька місяців тому радився з Зеленським щодо розмови з Путіним, - Кулеба

Фото: український президент Володимир Зеленський та німецький канцлер Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Німецький канцлер Олаф Шольц радився з українським президентом Володимиром Зеленським, щодо дзвінка диктатору РФ Володимиру Путіну. Однак Зеленський виступив проти цієї ідеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Кілька місяців тому канцлер Шольц запитав президента Зеленського, чи буде доречним дзвінок Путіну. Зеленський виступив проти цієї ідеї, і Шольц утримався", - повідомив Кулеба.

Проте, як він зауважив, після виборів у США Шольц вирішив, що час настав, і таки зателефонував російському диктатору.

"Зеленський публічно, але м'яко розкритикував його за це", - додав колишній міністр.

Кулеба також підкреслив, що в результаті даного дзвінка Шольц суттєвого не покращив свій імідж серед німецьких виборців, які симпатизують Росії. Проте Путін завдяки таким діям німецького канцлера, за словами, Кулеби, "вирвався" з європейської ізоляції.

"Довіра між Зеленським і Шольцем була напруженою. Не забувайте, що Німеччина є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США. Репутація Німеччини серед українців, яку вона з таким трудом здобула, зазнала значного удару", - підсумував ексміністр.

Водночас він зазначив, що Путін таки зміг продемонструвати світові, що його стратегія працює.

"Захід врешті-решт схилить голову під прикриттям закликів до нього припинити війну, чого він не збирається робити", - додав Кулеба.

 

Зауважимо, що Кулеба пропрацював у відомстві чотири роки та був наймолодшим міністром закордонних справ. Однак у вересні цього року він подав до Ради заяву про свою відставку та був звільнений.

Дзвінок Шольца до Путіна

Нагадаємо, вчора у пресслужбі Кабміну Німеччини підтвердили переговори Шольца з Путіним.

Згідно із заявою німецької сторони, Шольц заздалегідь поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, а також мав зателефонувати йому після переговорів із Путіним.

Зеленський зі свого боку заявив у вечірньому зверненні, що дзвінок канцлера російському диктатору - це скринька Пандори. Президент сказав, що за ним можуть послідувати інші розмови, але підкреслив, що "Мінська-3" не буде.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяДмитро КулебаОлаф Шольц