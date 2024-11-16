Шольц несколько месяцев назад советовался с Зеленским по поводу разговора с Путиным, - Кулеба

"Несколько месяцев назад канцлер Шольц спросил президента Зеленского, будет ли уместен звонок Путину. Зеленский выступил против этой идеи, и Шольц воздержался", - сообщил Кулеба.

Однако, как он заметил, после выборов в США Шольц решил, что время пришло, и позвонил российскому диктатору.

"Зеленский публично, но мягко раскритиковал его за это", - добавил бывший министр.

Кулеба также подчеркнул, что в результате данного звонка Шольц существенного не улучшил свой имидж среди симпатизирующих России немецких избирателей. Однако Путин благодаря таким действиям немецкого канцлера, по словам Кулебы, "вырвался" из европейской изоляции.

"Доверие между Зеленским и Шольцем было напряженным. Не забывайте, что Германия является вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после США. Репутация Германии среди украинцев, которую она с таким трудом получила, потерпела значительный удар", - подытожил эксминистр.

В то же время, он отметил, что Путин таки смог продемонстрировать миру, что его стратегия работает.

"Мероприятие в конце концов склонит голову под прикрытием призывов к нему прекратить войну, чего он не собирается делать", - добавил Кулеба.