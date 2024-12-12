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Шольц готовий до нових переговорів з Путіним

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до подальших переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним. Попри невдалий дзвінок 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

Переговори Шольца і Путіна

15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним. Це були перші такі переговори за два роки.

Пізніше Шольц прокоментував переговори з Путіним. Канцлер заявив, що глава Кремля Володимир Путін не змінив своєї думки про війну в Україні. Але поговорити з Путіним варто було.

Додамо, що в МЗС України заявили, що розмова Шольца з Путіним не допоможе досягти справедливого миру. А президент України Володимир Зеленський висловив думку, що дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори.

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Володимир ПутінВійна в УкраїніОлаф Шольц