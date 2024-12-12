Шольц готов к новым переговорам с Путиным

"Это было неприятно. Потому что он просто пересказал все свои формулы", - сказал он.

Тем не менее, по мнению политика, телефонный звонок Путину был необходим, чтобы дать понять ему, что он не может надеяться, что поддержка Германией атакованной Украины ослабнет, и "что он также должен вывести войска, чтобы можно было создать основу для развития мира".

"И это нужно сделать, и я сделаю это снова. Но не стоит питать по этому поводу иллюзий", - отметил Шольц.