Від шоколаду до масла: США пригрозили ЄС тарифами у 17% на продукти

Як зазначає видання, такі тарифи вдарять по багатьох компаніях - від бельгійського шоколаду до вершкового масла Kerrygold з Ірландії, оливкової олії з Італії, Іспанії та Франції, які є найбільшими торговцями в США.

Джерела видання підтвердили, що комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович отримав попередження у четвер, 3 липня, коли зустрівся з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, торговим представником Джеймісоном Гріром та міністром торгівлі Говардом Лутніком.

Посли ЄС були проінформовані про цю загрозу в п'ятницю. Речник Єврокомісії Олоф Гілл того ж дня наполягав, що ЄС і далі оптимістично оцінює шанси досягнення політичної угоди про торгівлю зі США.