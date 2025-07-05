От шоколада до масла: США пригрозили ЕС тарифами в 17% на продукты

Как отмечает издание, такие тарифы ударят по многим компаниям - от бельгийского шоколада до сливочного масла Kerrygold из Ирландии, оливкового масла из Италии, Испании и Франции, которые являются крупнейшими торговцами в США.

Источники издания подтвердили, что комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович получил предупреждение в четверг, 3 июля, когда встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом, торговым представителем Джеймисоном Гриром и министром торговли Говардом Лутником.

Послы ЕС были проинформированы об этой угрозе в пятницу. Спикер Еврокомиссии Олоф Гилл в тот же день настаивал, что ЕС и дальше оптимистично оценивает шансы достижения политического соглашения о торговле с США.