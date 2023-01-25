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На сході ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 та безпілотник

Фото: на сході ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 та безпілотник (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська на східному напрямку знищили ще один російський штурмовик Су-25 та розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

"25 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено російського штурмовика Су-25 та БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора Збройні сили України знищили ще один російський літак Су-25 на Донбасі. Усього минулої добиукраїнські війська збили 6 одиниць ворожої авіації - штурмовик та п'ять безпілотників.

Також 22 січня ЗСУ знищили шість повітряних цілей. Серед них штурмовики, вертоліт та інше.

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