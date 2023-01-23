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Ракети, літаки і не тільки. ЗСУ знищили шість повітряних цілей

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Понеділок 23 січня 2023 16:49
Ракети, літаки і не тільки. ЗСУ знищили шість повітряних цілей Фото: Ракети, літаки і не тільки. ЗСУ знищили шість повітряних цілей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом доби на східному напрямку українські військові знищили шість повітряних цілей. Серед них штурмовики, вертоліт та інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗС України.

Протягом доби було знищено:

  • два російські штурмовики Су-25;
  • ударний вертоліт Ка-52;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Ракети, літаки і не тільки. ЗСУ знищили шість повітряних цілей

Фото: ракети, літаки і не тільки. ЗСУ знищили шість повітряних цілей (t.me/kpszsu/2285)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, які ракети балістичного типу використовує противник проти України під час війни та чи є способи захиститися.

Також нещодавно наші військові збили два безпілотники російських окупантів на південному та східному напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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