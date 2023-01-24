ЗСУ збили російський Су-25 на Донбасі, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Сили оборони України на Донеччині збили ще один ворожий літак Су-25", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові вже зранку 12 січня знищили російський штурмовик Су-25 і безпілотник "Орлан-10".

Протягом доби на східному напрямку українські військові знищили шість повітряних цілей. Серед них штурмовики, вертоліт та інше.

Українські захисники у неділю, 8 січня, збили російський гелікоптер Ка-52 та безпілотник "Орлан-10" на сході.

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