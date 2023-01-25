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На востоке ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник

Фото: на востоке ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 и беспилотник (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска на восточном направлении уничтожили еще один российский штурмовик Су-25 и разведовательный беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

"25 января 2023 на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера Вооруженные силы Украины уничтожили еще один российский самолет Су-25 на Донбассе. Всего за прошедшие сутки украинские войска сбили 6 единиц вражеской авиации - штурмовик и пять беспилотников.

Также 22 января ВСУ уничтожили шесть воздушных целей. Среди них штурмовики, вертолет и прочее.

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