На сході снайпери спецоперацій СБУ "відмінусували" партію окупантів (відео)
Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ знищили ще одну партію росіян на одному з найгарячіших напрямків на Сході.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
"Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ відмінусували чергову партію росіян на сході України. Вони завдали втрат окупантам на одному з найгарячіших напрямків", - пише пресслужба СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на фронті українські воїни відмінно відпрацювали дронами по ворожих штурмовиках, внаслідок чого знищили 8 окупантів.
Також нещодавно наші снайпери влаштували нічне полювання на ворога. Самі снайпери з цього "рейду" повернулись неушкодженими.
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