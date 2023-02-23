На сході снайпери спецоперацій СБУ "відмінусували" партію окупантів (відео)

Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ знищили ще одну партію росіян на одному з найгарячіших напрямків на Сході.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ відмінусували чергову партію росіян на сході України. Вони завдали втрат окупантам на одному з найгарячіших напрямків", - пише пресслужба СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на фронті українські воїни відмінно відпрацювали дронами по ворожих штурмовиках, внаслідок чого знищили 8 окупантів.

Також нещодавно наші снайпери влаштували нічне полювання на ворога. Самі снайпери з цього "рейду" повернулись неушкодженими.

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