На фронті ЗСУ відпрацювали дронами по росіянах під час ворожого штурму: відео
На фронті українські воїни відмінно відпрацювали по ворожих штурмовиках, які намагались атакувати позицію підрозділу. Вдалось знищити 8 окупантів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил Спеціальних Операцій ЗСУ.
"Це сталося коли ворожі штурмовики атакували позицію одного з підрозділів Сил оборони. Оператори ССО спочатку вдарили по одній групі противника. Коли ж до вбитих і поранених росіян дісталася група евакуації - дрони нанесли удар і по ній", - пише пресслужба.
На порятунок штурмовикам й групі евакуації прийшли ще росіяни, однак й по них наші воїни також відпрацювали дронами.
Загалом вдалось знищити 8 окупантів й поранити 2 військових.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 22 лютого, наші воїни також атакували позиції ворога в окупованому Маріуполі та знищили два склади палива.
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