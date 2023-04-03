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На сході Росії стався сильний землетрус: названі наслідки

Фото: на сході Росії стався сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На півдні Камчатського краю вдень у понеділок, 3 квітня, стався землетрус магнітудою 6,9. У низці офісних центрів та педагогічному коледжі є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

У багатьох житлових будинках попадали меблі та техніка. Найсильніше поштовхи відчувалися жителями Петропавловська-Камчатського, Єлизово та Вілючинська. За попередньою інформацією, жертв немає.

Сейсмособи стався 3 квітня о 15:06 за камчатським часом на глибині 100 кілометрів. Епіцентр землетрусу знаходився в акваторії Авачинської затоки за 44 км на південь від Петропавловська-Камчатського. Загроза цунамі не оголошувалась.

Раніше повідомлялося, що в неділю, 26 березня, біля берегів Філіппін стався землетрус, магнітуда якого склала 5,6 балів за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, 27 лютого, у тимчасово окупованому Криму стався землетрус магнітудою 4,4 бали за шкалою Ріхтера.

Крім того, землетрус стався неподалік селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області.

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