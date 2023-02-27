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У тимчасово окупованому Криму стався землетрус

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Понеділок 27 лютого 2023 19:37
У тимчасово окупованому Криму стався землетрус Фото: У тимчасово окупованому Криму стався землетрус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 лютого, у тимчасово окупованому Криму стався землетрус магнітудою 4,4 бали за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 58 кілометрів від Сімферополя і за 19 кілометрів від Алушти. Осередок залягав на глибині 20 кілометрів.

У тимчасово окупованому Криму стався землетрус

Нагадаємо, в ніч проти 27 лютого на Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,3 бала.

Крім того, нещодавно землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера стався неподалік селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Додамо, що сьогодні в турецькій провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6. Внаслідок потужних поштовхів є руйнування та жертви.

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