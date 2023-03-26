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Біля берегів Філіппін стався сильний землетрус

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Неділя 26 березня 2023 17:12
Біля берегів Філіппін стався сильний землетрус Фото% Біля берегів Філіппін стався сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 26 березня, біля берегів Філіппін стався землетрус, магнітуда якого становила 5,6 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався за 71 км від міста Легаспі і за 12 км від міста Сан-Джасінто. Осередок залягав на глибині 300 кілометрів.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Філіппін стався сильний землетрус

Нагадаємо, 27 лютого, у тимчасово окупованому Криму стався землетрус магнітудою 4,4 бала за шкалою Ріхтера.

Крім того, землетрус стався неподалік селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області.

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