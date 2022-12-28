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В Івано-Франківській області стався землетрус

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Івано-Франківська область, Середа 28 грудня 2022 17:44
В Івано-Франківській області стався землетрус Фото: в Івано-Франківській області стався землетрус (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Землетрус стався неподалік від селища Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області о 13:51 28 грудня. Його магнітуда склала 2,4 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Зазначається, що епіцентр землетрусу розташований на захід від Делятина на глибині 2 км.

В Івано-Франківській області стався землетрус

За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, тож струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Нагадаємо, 23 грудня в Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 3,0.

Окрім того, нещодавно на Марсі також стався землетрус, який був принаймні у 5 разів сильнішим за минулого рекордсмена.

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Івано-Франківська область
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