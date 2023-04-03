На востоке России произошло сильное землетрясение: названы последствия

На юге Камчатского края днем в понедельник, 3 апреля, произошло землетрясение магнитудой 6,9. В ряде офисных центров и педагогическом колледже есть повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Во многих жилых домах попадала мебель и техника. Сильнее всего толчки ощущались жителями Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. По предварительной информации, жертв нет.
Сейсмособытие произошло 3 апреля в 15:06 по камчатскому времени на глубине 100 километров. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива в 44 км южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 26 марта, у берегов Филиппин произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,6 балла по шкале Рихтера.
Напомним, 27 февраля, во временно оккупированном Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера.
Кроме того, землетрясение произошло недалеко от поселка Делятин Надворнянского района Ивано-Франковской области.
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