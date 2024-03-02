На сході очікуються пориви вітру, місцями в країні дощі: погода на завтра

Завтра, 3 березня, місцями в Україні дощитиме. На сході швидкість вітру досягатиме 18 м/с.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр .

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -3 до +2, а вдень від +5 до +10. У Києві тим часом близько 0 вночі й від +4 до +6 вдень.

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність. На Закарпатті, Прикарпатті, вдень і на Волині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лютий 2024 року став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.