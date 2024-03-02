На сході очікуються пориви вітру, місцями в країні дощі: погода на завтра
Завтра, 3 березня, місцями в Україні дощитиме. На сході швидкість вітру досягатиме 18 м/с.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. На Закарпатті, Прикарпатті, вдень і на Волині невеликий дощ, на решті території без істотних опадів", - пише пресслужба.
Вітер очікується східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-18 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від +2 до +6 вночі й від +7 до +12 вдень;
- на півночі коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +4 до +6 вдень;
- на півдні коливатиметься від +1 до +4 вночі й від +8 до +10 вдень;
- на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +4 до +7 вдень.
Фото: погода на 3 березня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від -3 до +2, а вдень від +5 до +10. У Києві тим часом близько 0 вночі й від +4 до +6 вдень.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лютий 2024 року став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва.
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