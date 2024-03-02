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На востоке ожидаются порывы ветра, местами в стране дожди: погода на завтра

Суббота 02 марта 2024 16:19
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На востоке ожидаются порывы ветра, местами в стране дожди: погода на завтра Фото: погода на завтра, 3 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 3 марта, местами в Украине будет идти дождь. На востоке скорость ветра будет достигать 18 м/с.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Переменная облачность. На Закарпатье, Прикарпатье, днем и на Волыни небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер ожидается восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +2 до +6 ночью и от +7 до +12 днем;
  • на севере будет колебаться от -2 до +1 ночью и от +4 до +6 днем;
  • на юге будет колебаться от +1 до +4 ночью и от +8 до +10 днем;
  • на востоке будет колебаться от -1 до +1 ночью и от +4 до +7 днем.

На востоке ожидаются порывы ветра, местами в стране дожди: погода на завтра

Фото: погода на 3 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -3 до +2, а днем от +5 до +10. В Киеве тем временем около 0 ночью и от +4 до +6 днем.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что февраль 2024 стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева.

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