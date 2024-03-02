На востоке ожидаются порывы ветра, местами в стране дожди: погода на завтра

Завтра, 3 марта, местами в Украине будет идти дождь. На востоке скорость ветра будет достигать 18 м/с.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -3 до +2, а днем от +5 до +10. В Киеве тем временем около 0 ночью и от +4 до +6 днем.

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность. На Закарпатье, Прикарпатье, днем и на Волыни небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что февраль 2024 стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева.

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