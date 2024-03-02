На востоке ожидаются порывы ветра, местами в стране дожди: погода на завтра
Завтра, 3 марта, местами в Украине будет идти дождь. На востоке скорость ветра будет достигать 18 м/с.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .
"Переменная облачность. На Закарпатье, Прикарпатье, днем и на Волыни небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков", - пишет пресс-служба.
Ветер ожидается восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-18 м/с.
Температура:
- на западе будет колебаться от +2 до +6 ночью и от +7 до +12 днем;
- на севере будет колебаться от -2 до +1 ночью и от +4 до +6 днем;
- на юге будет колебаться от +1 до +4 ночью и от +8 до +10 днем;
- на востоке будет колебаться от -1 до +1 ночью и от +4 до +7 днем.
Фото: погода на 3 марта (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от -3 до +2, а днем от +5 до +10. В Киеве тем временем около 0 ночью и от +4 до +6 днем.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что февраль 2024 стал вторым в рейтинге самых теплых в истории Киева.
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