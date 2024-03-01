Лютий 2024 року став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва

Середньомісячна температура повітря у лютому в Києві становила 2,9 градусів тепла, що на 5,2 градусів вище за кліматичну норму. Цьогорічний лютий став другим у рейтингу найтепліших у столиці після 2002 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

За даними кліматологів, протягом місяця було зафіксовано вісім температурних рекордів.

Найхолодніше у столиці було 20 лютого, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 3,8 градусів морозу, а найтепліше - 29 лютого, коли максимальна температура досягла 12,1 градусів тепла, оновивши температурний рекорд для цього дня.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 48 мм, або 123 % кліматичної норми.

Погода в лютому

Нагадаємо, у лютому в Україні встановилася тепла погода. на початку місяця температура перевищувала норму на 7-10 градусів та відповідала показникам початку квітня. У Києві було оновлено кілька температурних рекордів.

Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, високі температури взимку в Україні - досить часте явище в останні 20 років.