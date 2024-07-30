На сході очікуються короткочасні дощі: прогноз погоди на завтра
У середу, 30 липня, на сході Україні прогнозуються короткочасні дощі. При цьому температура повітря прогріється лише до +30 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.
Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозується, лише на північному сході та сході країни вдень місцями можливий короткочасний дощ.
Вітер буде північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура вночі становитиме +11 +16 градусів, у західних областях - +8 +13. Вдень температура підніметься до +22 +27 градусів, на півдні країни вночі - +14 +19, а вдень - +25 +30 градусів.
Погода у столичному регіоні
Завтра очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
По Київській області температура вночі становитиме +11 +16 градусів, а вдень +22 +27.
У Києві температура вночі очікується +13 +15 градусів, а вдень близько +25.
Детальніше про погоду цього тижня - в матеріалі РБК-Україна.
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