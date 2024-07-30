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На востоке ожидаются кратковременные дожди: прогноз погоды на завтра

Вторник 30 июля 2024 15:32
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На востоке ожидаются кратковременные дожди: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 30 июля, на востоке Украины прогнозируются кратковременные дожди. При этом температура воздуха прогреется лишь до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется, лишь на северо-востоке и востоке страны днем местами возможен кратковременный дождь.

Ветер будет северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составит +11 +16 градусов, в западных областях - +8 +13. Днем температура поднимется до +22 +27 градусов, на юге страны ночью - +14 +19, а днем - +25 +30 градусов.

На востоке ожидаются кратковременные дожди: прогноз погоды на завтра

Погода в столичном регионе

Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

По Киевской области температура ночью составит +11 +16 градусов, а днем +22 +27.

В Киеве температура ночью ожидается +13 +15 градусов, а днем около +25.

Детальнее о погоде этой недели - в материале РБК-Украина.

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