На востоке ожидаются кратковременные дожди: прогноз погоды на завтра

В среду, 30 июля, на востоке Украины прогнозируются кратковременные дожди. При этом температура воздуха прогреется лишь до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется, лишь на северо-востоке и востоке страны днем местами возможен кратковременный дождь. Ветер будет северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составит +11 +16 градусов, в западных областях - +8 +13. Днем температура поднимется до +22 +27 градусов, на юге страны ночью - +14 +19, а днем - +25 +30 градусов. Погода в столичном регионе Завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. По Киевской области температура ночью составит +11 +16 градусов, а днем +22 +27. В Киеве температура ночью ожидается +13 +15 градусов, а днем около +25.